Psa, avviata produzione in impianto marocchino di Kenitra

Nell'ambito dell'attuazione del progetto annunciato nel 2015 per completare l''ecosistema' del gruppo in Marocco, Groupe PSA inizia la produzione nel suo stabilimento di Kenitra in Marocco alla presenza di Sua Maestà il Re Mohamed VI. L'impianto raggiungerà una capacità produttiva di 200mila veicoli a partire da metà 2020 per servire i clienti di 80 mercati, nel rispetto degli standard di Groupe PSA.



Il progetto è iniziato con il protocollo d'accordo firmato il 19 giugno 2015 tra Groupe PSA e il Regno del Marocco. Quattro anni dopo, quest'evento segna anche la realizzazione di un ecosistema completo di Groupe PSA in Marocco, alla stregua di quello attuato in altre regioni strategiche del Gruppo, con un centro decisionale con sede a Casablanca che copre la regione Africa e Medio Oriente, un centro di R&D e, da ora, uno stabilimento costruito secondo gli standard più elevati dell'azienda.



Groupe PSA è l'unico costruttore automobilistico a coprire tutta la catena del valore in Africa. Quest'ecosistema integra, in Marocco, una rete di 62 fornitori locali e 27 nuovi siti fornitori che sono stati creati per alimentare il sito di Kenitra. La produzione di veicoli sulla base della piattaforma CMP comincia con nuova 208, costruita in parallelo nella fabbrica di Trnava in Slovacchia.