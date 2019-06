Per ANFIA provvedimenti del Governo penalizzano settore auto

Il comparto automotive, che in Italia rappresenta attraverso 6.000 aziende un fatturato di oltre 100 miliardi di euro (il 6% del PIL) e che contribuisce al gettito fiscale con circa 74 miliardi, vive un momento di particolare criticità che mette a rischio anche, nel solo ambito della produzione, circa 260 mila addetti, il 7,1% degli occupati nel settore manifatturiero. Oltre alle conseguenze della situazione generale d'incertezza, sono il forte calo delle vendite di modelli diesel e l'inefficacia dell'Ecobonus in funzione della assoluta necessità di rinnovare il parco circolante a creare le maggiori preoccupazioni. Lo ha sottolineato oggi, durante il convegno ''Da Automotive a Mobility, l'evoluzione della Qualità nell'auto'' organizzato a Milano, il presidente dell'Anfia Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) Paolo Scudieri. ''Il contesto economico in peggioramento oltre al mercato e alla produzione nazionale in calo da mesi - ha detto Scudieri - sono gli aspetti più preoccupanti, a cui si aggiungono le conseguenze di un altro meccanismo istituito per migliorare della qualità dell'aria, ma basato sulle emissioni di CO2 che è solo un alterante del clima e non un inquinante. Questa tassa basata sul principio 'chi inquina paga' - ha ribadito il presidente di Anfia - colpisce auto nuove di ultima generazione che hanno alte prestazioni ambientali, mentre il 35% delle auto in circolazione hanno emissioni ante Euro 4. Inoltre gli introiti di questa tassa non sono utilizzati per finanziare gli incentivi''. Scudieri si è soffermato sul tema del Bonus: ''quesa misura premia un comparto, quello delle vetture con emissioni di CO2 non superiori a 70 g/km, che a fine anno potrebbe valere tra l'1% e il 2% del mercato totale. Verosimilmente, in caso di esaurimento del fondo prima della scadenza, le vendite di ibride plug-in si fermeranno in attesa delle risorse previste per il 2020''. Durante il convengno è stato ribadito da parte del presidente dell'Anfia come, in realtà, soltanto con un rinnovo del parco circolante ''sia possibile incidere in modo determinante sulla qualità dell'aria e sulla sicurezza, essendo i veicoli di nuova produzione più efficienti e più puliti in termini di consumo di carburante e livelli emissivi e certamente più sicuri perché dotati di sistemi di assistenza alla guida avanzati''. Il quadro generale mostra una industria automotive che si trova ad affrontare sfide complesse in tempi rapidi e in un contesto reso più incerto dal rallentamento dell'economia europea e internazionale, dalla frenata della domanda di autoveicoli e della produzione, in uno scenario geopolitico a sua volta molto incerto e instabile. ''La filiera automotive - ha detto Scudieri - deve aumentare inevitabilmente gli investimenti in R&S, rivedendo il proprio footprint produttivo e i propri modelli di business. E ciò può essere fatto a patto di poter contare su una politica industriale seria''.