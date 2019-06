Logistica: Boccia, settore determinante, ci rende competitivi

Il settore della logistica "è determinante, perché ci rende competitivi anche al di fuori dei cancelli delle nostre fabbriche. Per noi il concetto di industria è largo e ci rientra anche il settore della logistica.

Significa efficienza delle nostre imprese, ma anche una dotazione infrastrutturale all'altezza del Paese". Così il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine dell'assemblea annuale di Anita di cui tiene le conclusioni.

"Il complesso sistema della logistica e dei servizi che ne arricchiscono l'offerta, sempre più sofisticata, ci rimanda all'importanza strategica di dotare il Paese di infrastrutture moderne e più sostenibili", ha continuato Boccia nel suo intervento aggiungendo che per Confindustria queste ultime "sono specchio di una società aperta e inclusiva dove città si collegano a città, centri a periferie, Paesi ad altri Paesi, restituendo un'idea di futuro e di crescita". In Italia, "seconda manifattura d'Europa - ricorda Boccia - le infrastrutture sono inoltre indispensabili per dare significato politico ed economico alla sua posizione geografica centrale tra Europa e Mediterraneo, aperta a est e a ovest".

Una posizione "che definisce un ruolo esemplare nel dialogo alla cooperazione per il quale le nostre imprese - ha concluso Boccia - possono giocare un ruolo da protagonisti".