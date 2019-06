Seat, record di vendite a maggio. Bene Italia e Francia

Italia e Francia guidano la crescita a due cifre delle vendite Seat a maggio. La casa di Martorell ha consegnato 54.400 auto nel mese di maggio, +10,5% rispetto al 2018. Nei primi cinque mesi dell'anno, Seat ha venduto la cifra record di 257.000 auto (+7,7% rispetto allo stesso periodo del 2018). Trend positivo anche per le vendite di Cupra che nei primi cinque mesi si sono attestate a quota 10.300 auto, +76,8% rispetto allo stesso periodo del 2018. ''Siamo soddisfatti di questa crescita a doppia cifra nel mese di maggio e puntiamo a mantenere questo trend nei prossimi mesi. Stiamo crescendo in tutti i nostri principali mercati, soprattutto in Italia, Germania e Francia, con risultati intorno al +15%. La nostra famiglia di suv continua a segnare importanti risultati e Cupra sta superando le nostre aspettative a livello globale, ed è sempre più rilevante in Paesi come Germania, Regno Unito e Svizzera'' ha condiviso Wayne Griffiths, Vicepresidente Vendite e Marketing si Seat e ceo di Cupra.



Nei primi cinque mesi dell'anno, la crescita di Seat in Italia, Francia e Germania ha duplicato la crescita media del marchio. La Germania guida le vendite della casa di Barcellona con 52.900 auto consegnate, +14,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Seat cresce anche in Spagna (52.500, +4%) dove è in testa alle classifiche di vendita superando nettamente i competitor, mentre nel Regno Unito cresce del 5,5% con 31.000 auto vendute. Francia (+16,5%, 14.600 auto) e Italia sono i due mercati europei in cui le vendite del marchio crescono in maniera più consistente. Nello specifico, nel nostro Paese, Seat nell'ultimo mese ha immatricolato 2.865 auto (+33% rispetto a maggio 2018), per un totale di 12.439 unità da gennaio, registrando quindi una crescita del 18% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (fonte dati Unrae, 31 maggio 2019).



Le vendite della casa spagnola crescono anche in altri mercati europei come Austria (10.100, +3,6%), Svizzera (5.700, +15,5%), Paesi Bassi (5.200, +26%), Portogallo (5.100, +11,3%), Svezia (3.700, +9,3%), Danimarca (2.800, +21,8%) e Irlanda (2.700, +8,9%). Infine, Seat cresce anche in Messico (10.200, +5,3%).