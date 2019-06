Pirelli: premio da Ford per l'impegno nella sostenibilità

Pirelli è stata riconosciuta fra i migliori fornitori globali alla ventunesima edizione dei Ford World Excellence Awards, ricevendo il Brand Pillar of Sustainability World Excellence Award presentato da Hau Thai-Tang, responsabile sviluppo prodotto e responsabile acquisti Ford e da Linda Cash, vice president Ford, Quality and New Model Programs. Ne dà notizia una nota della società.



"La sostenibilità è una scelta fondamentale per Pirelli - ha affermato Marco Crola, CEO Pirelli Tire North America - ed è completamente integrata nella visione e nelle strategie di crescita del Gruppo". È il secondo anno di fila in cui Pirelli ha ricevuto un alto riconoscimento da Ford per le prestazioni globali.



"I World Excellence Awards Ford premiano i nostri migliori fornitori per il loro contributo al nostro successo", ha affermato Thai-Tang sottolineando che "i fornitori come Pirelli giocano un ruolo determinante nel perseguire la nostra vision: essere la società di mobilità più affidabile".



I vincitori del premio hanno raggiunto i massimi livelli di eccellenza globale in 10 categorie, tra cui: • Leadership in quelli che sono i principali pilastri del marchio Ford • Quadro aziendale allineato a principi quali qualità, valore e innovazione • Integrazione della diversità nell'organizzazione e nei processi aziendali • Qualità e consegna dei siti di produzione • Riconoscimento speciale per i fornitori che hanno conseguito risultati superiori alle aspettative.