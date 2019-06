Uber, i prossimi 2-4 anni dedicati alla crescita

I prossimi due-quattro anni saranno dedicati alla crescita. Lo afferma l'amministratore delegato di Uber, Dara Khosrowshahi. "Vogliamo essere il partner dei nostri clienti, essere lì per loro e farlo in modo rispettoso" afferma Khosrowshahi, sottolineando che il sogno americano di possedere un'auto sta ormai scomparendo, sostituito da quello di non possedere più nessun asset ed essere liberi. Intervenendo all'Economic Club, Khosrowshahi ha poi messo in evidenza il peso crescente della regolamentazione sulle società tecnologiche, inclusa Uber. E parlando del futuro autonomo ha detto che ci vorranno più di 15 anni prima di Uber autonomi, senza guidatore. Nei prossimi cinque anni comunque saranno introdotte delle funzioni e delle caratteristiche delle auto autonome.