Stampa tedesca, Audi richiama 7000 veicoli E-tron

A poche settimane dal rilascio delle nuove vetture elettriche, la casa automobilistica Audi richiama 7000 veicoli del modello E-tron, lo riferisce la testata tedesca Welt, citando un portavoce della casa di Ingolstadt. "In condizioni particolarmente sfavorevoli" potrebbe darsi l'eventualità di un corto circuito e la batteria potrebbe prendere fuoco, conferma un portavoce di Audi a Welt. La casa automobilistica aveva cominciato in marzo a distribuire i nuovi modelli. Il portavoce di Audi ricorda però finora non ci sono stati casi di incendi dovuti a questo problema e il richiamo è una misura preventiva.

Audi: in Italia coinvolte 4 E-Tron in campagna di richiamo

In Italia la campagna di richiamo relativa alla nuova Audi E-Tron coinvolge esclusivamente quattro vetture già consegnate ai Clienti. Secondo quanto rende noto l'ufficio stampa Audi Italia "i quattro clienti coinvolti sono stati prontamente informati. Le vetture coinvolte nella campagna di richiamo possono continuare a circolare liberamente ed esclusivamente al verificarsi di circostanze straordinarie che determinano l'accensione delle spie di avvertimento, i possessori sono invitati a contattare la concessionaria". La soluzione tecnica è in corso di implementazione e sarà applicata quanto prima a tutte le vetture. ''Il richiamo - prosegue Audi Italia - rientra in uno standard ordinario di attenzione alla qualità e in ottica preventiva per scongiurare rischi per la sicurezza. In questo caso specifico non si sono mai registrati casi di incendio della batteria''.