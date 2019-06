"Voglio essere chiaro: non c'è alcun problema di domanda. E non è vero" che Tesla è sull'orlo della bancarotta. Lo afferma Elon Musk nel corso dell'assemblea annuale degli azionisti, durante la quale ha cercato di rassicurare sul colosso delle auto elettriche. E' difficile essere in utile - spiega Musk - con "livelli di crescita come i nostri". Tesla punta a vedere crescere la propria produzione di auto del 60-80% dopo averla raddoppiata lo scorso anno.