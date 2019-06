FCA insieme agli azzurri del calcio per i prossimi 4 anni

La nazionale italiana di calcio è pronta a partire per la fase finale degli Europei e per le successive qualificazioni ai Mondiali con una flotta di Fiat. Il gruppo FCA e la Federazione italiana gioco calcio (FIGC) hanno, infatti, firmato il prolungamento per altri quattro anni del contratto di sponsorizzazione in essere. Questo significa che Fiat, top partner, garantirà le auto ufficiali degli azzurri sino al 2023.



"L'accordo - chiariscono da Torino - prevede la fornitura di una flotta di vetture Fiat che accompagnerà lo staff FIGC in occasione delle partite ufficiali, delle amichevoli e dei ritiri. Inoltre, il marchio spiccherà sulle divise da allenamento degli Azzurri e sugli spazi pubblicitari a bordo campo. Ulteriori iniziative coinvolgeranno le squadre, dalla nazionale maggiore alle rappresentative femminili e giovanili". Al riguardo, Luca Napolitano, responsabile dei marchi Fiat e Abarth per l'area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa), ha dichiarato: "Fiat vuole scendere in campo in prima persona per tifare la squadra di tutti gli italiani. Fiat e FIGC hanno appena compiuto 120 anni e continuano a lavorare insieme per affrontare le sfide del prossimo futuro e per continuare a portare l'Italia con successo in tutto il mondo".