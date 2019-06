Fca: 3 milioni di 500 vendute in Europa

La famiglia 500 taglia il traguardo di tre milioni di vendite in Europa. È l'ennesimo record della gamma composta dai modelli 500, 500L e 500X. Lo ha reso noto Luca Napolitano, responsabile in Emea dei brand Fiat e Abarth, che ha presentato le nuove versioni top di gamma Star e Rockstar. Il 62% delle vendite si registra al di fuori dall'Italia, che resta il primo mercato davanti a Gran Bretagna, Francia, Germania e Spagna.

"Nel 2018, suo undicesimo anno di vita - spiega Napolitano - la 500 ha registrato il miglior progressivo con quasi 194.000 unità immatricolate (Fiat 500 e Abarth 595). Da 2 anni è l'auto più venduta del Gruppo Fca, oltre a essere leader in Europa nel segmento city-car. Un trend che non conosce soste, tanto che nei primi 5 mesi 2019 raggiunge la quota record del 16% fuori Italia". Tra gli ingredienti del successo Napolitano ricorda le oltre 30 serie speciali nate al Centro Stile con la collaborazione di brand iconici, dalla moda alla nautica di lusso, dalla tecnologia all'heritage.