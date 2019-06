Record Peugeot in Italia, consegnati 200mila suv

Duecentomila suv venduti in Italia sono un gran risultato per un il brand del Leone che ha lanciato una vera e propria offensiva di prodotti di questa particolare carrozzeria.



A partire da 3008, premiata nel 2017 Car of the Year fino ad arrivare al più piccolo 2008, e poi ancora il 5008, arrivato nel 2017, che ha completato la gamma. Questi modelli rappresentano una gamma che copre il 42% delle vendite Peugeot nel nostro Paese. Dall'inizio della commercializzazione, sono state 130 mila le unità di 2008 vendute in Italia, 60 mila quelle di 3008 e 10 mila 5008.



Il primo ad arrivare in Italia è stato 2008, il suv compatto adatto anche alla città, grazie a dimensioni contenute ed una agilità sorprendente. Secondo modello a fregiarsi del Peugeot i-Cockpit della storia, 2008 è ben presto entrato nel cuore degli italiani che lo hanno scelto per stile e tecnologia.



Il suv 3008 è stato il modello che ha fatto compiere alla Casa del Leone un salto quantico anche come posizionamento nel mercato, entrando in un segmento molto combattuto come quello dei C-suv. E poi ancora, nel 2017, l'arrivo di 5008 come completamento verso l'alto di gamma.



Insomma numeri importanti messi a segno dai suv del brand francese che solo nei primi cinque mesi dell'anno ha consegnato oltre 25mila 3008, che si conferma vettura più venduta del suo segmento in Europa.