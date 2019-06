La produzione di autovetture in Italia nel mese di aprile risulta in calo del 22% rispetto allo stesso mese 2018. Nel primo quadrimestre la flessione è del 19%.

Risulta dai dati preliminari dell'Anfia.

"Anche per l'industria automotive nel suo complesso, compresa la componentistica, la produzione conferma il trend negativo (-10.9% nel mese e -9,9% nei quattro mesi)", spiega Gianmarco Giorda, direttore dell'Anfia.