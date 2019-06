PSA, crescita anche a maggio in Italia, bene gamma suv

Dopo aver chiuso il primo quadrimestre con una quota di mercato record, anche a maggio il Gruppo PSA conferma la crescita immatricolando in Italia 33.398 vetture e veicoli commerciali dei marchi Citroën, DS Automobiles, Opel e Peugeot, pari ad una quota di mercato del 15,6%, quasi 1 punto percentuale in più rispetto all'analogo mese del 2018.



Nel mese di maggio tutti i brand registrano una crescita, con il volume di immatricolato complessivo del Gruppo che aumenta del 6% in controtendenza rispetto al mercato che registra un -0,5%. Ottime performance anche nel mercato dei veicoli commerciali con 3.439 immatricolazioni pari ad una quota di oltre il 20%,che consente a Groupe PSA Italia di consolidare il secondo posto in termini di quota di mercato.



Complessivamente nei primi cinque mesi le immatricolazioni del Gruppo (auto e veicoli commerciali) registrano 166.566 immatricolazioni pari ad una quota di mercato del 16,9% con un incremento di 1,4 punti rispetto all'analogo periodo del 2018 (15,4%). L'incremento è il maggiore sul mercato italiano tra i gruppi automobilistici e rafforza il secondo posto in Italia in termini di quota di mercato.



Dall'inizio dell'anno, il volume dell'immatricolato complessivo del Gruppo aumenta di oltre il 6%,in controtendenza rispetto al mercato che registra un -3%. Le auto che più hanno contribuito al successo del Gruppo sono state: Citroën C3(con quasi 21.000 immatricolazioni e 5° modello più venduto in Italia) e la gamma dei suv che rappresenta oltre il 43% del mix di vendite (35.248 immatricolazioni).