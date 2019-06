Brexit: settore auto Gb arranca, vendite ancora giù del 4,6%

Nuova frenata del settore auto in Gran Bretagna sullo sfondo delle incertezze sulla Brexit e dell'instabilità politica legata alla crisi di governo in casa Tory. Lo evidenziano i dati diffusi oggi dalla Society of Motor Manufacturers and Traders, organizzazione imprenditoriale di categoria, che indicano un calo delle vendite dei veicoli nell'ultimo mese di un ulteriore 4,6%, fino a un totale di non più di 183.724 vetture commercializzate.

Si tratta del frutto della "instabilità economica e politica del Paese", denuncia la Society of Motor Manufacturers and Traders. Mentre l'analista Samuel Tombs, capo economista di Pantheon Macroeconomics, nota la tendenza negativa confermatasi a maggio dopo "il pessimo andamento di aprile". Una tendenza, afferma, "che in parte risente della decisione dei consumatori di concentrare gli acquisti di auto nuove entro la fine dello scorso marzo": scadenza originariamente prevista per l'entrata in vigore della Brexit, prima della proroga flessibile concessa dall'Ue a Londra fino al 31 ottobre prossimo.