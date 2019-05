Renault Twingo si rifà il look, più urbana e connessa

Compatta e agile nel traffico cittadino con un look ancora più 'street', ideale per l'ambiente urbano. Dopo 3,7 milioni di unità vendute in Europa, 415mila solo nel nostro Paese, Renault Twingo - lanciata sul mercato 26 anni fa - sfoggia un nuovo look sia per gli esterni che per gli interni ma le vere novità riguardano i motori e la tecnologia di bordo che consente a chi è a bordo di essere sempre connesso. Disponibile in tre allestimenti (Duel, Duel2 e Intens), la city car francese parte da 11.450 euro nella versione benzina SCe 65 cv mentre si devono spendere 13.600 euro per la versione TCe benzina da 95 cv (1.000 euro in più con EDC), che diventano 15.850 se si opta per il top di gamma.



Il look degli esterni porta la firma luminosa di Renault, con i nuovi gruppi ottici integrano le luci diurne a LED e gli indicatori di direzione a forma di 'C'. Nuova anche la calandra che fornisce al veicolo un aspetto più robusto mentre le dimensioni restano invariate (fatta eccezione per l'altezza che è diminuita di un cm). La personalizzazione esterna offre numerose combinazioni ed è possibile scegliere profili della calandra anteriore, retrovisori esterni, modanature laterali e profili del paraurti posteriore disponibili in Bianco Dreams, Rosso Passion o Giallo Mango. E ancora: stripping laterali tricolore, dots e cosmic, gli ultimi 2 disponibili in bianco o in nero. Anche la gamma cerchi si rinnova con cerchi fino a 16'' in lega.



Due tinte inedite completano il 'pacchetto di novità' per gli esterni - il Giallo Mango e il Bianco Quarzo - e si vanno ad aggiungere ai sei preesistenti (Nero Etoilé, Rosso Passion, Cosmic Grey, Bianco Dreams, Verde Acqua e Blu Shopping). Lunga 3,6 metri, Twingo è 'best in class' per agilità ma anche per praticità, come ha dimostrato durante il test drive nel traffico di alcuni quartieri storici di Roma, con la sua lunghezza di carico di ben 2,3 metri, la più ampia del segmento, a cui si affianca la capacità di carico fino a 980 litri. La compatta può essere equipaggiata con le nuove motorizzazioni benzina SCe 65 e TCe 95, conformi alle normative Euro6D Temp: il motore 1.0 SCe da 65 cv, guidabile anche dai neopatentati, ed il 0.9 TCe da 95 cv, quest'ultimo disponibile anche con cambio automatico a doppia frizione EDC. Per chi preferisce la doppia alimentazione, è ancora a listino l'attuale Twingo, nella sua versione Generation con motore TCe 90 Turbo GPL, con in più qualche ritocco al look, come i nuovi copriruota Black Vegas da 15''.



Due i sistemi di infotainment: la radio R&GO ed il nuovo sistema multimediale Renault Easy Link. Tutte le funzioni sono gestite attraverso il touchscreen da 7'' ad alta risoluzione al centro della consolle, che pone l'accento sulla facilità d'uso e sull'ergonomia, grazie al ridotto numero dei click per passare da una funzione all'altra. È compatibile sia con Apple CarPlay sia con Android Auto ed è possibile accedere facilmente alle applicazioni compatibili, tra cui quelle di navigazione e musica.