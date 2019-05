Volkswagen e Seat sbarcano nella Smart City cinese di Hefei

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Il Gruppo Volkswagen e, in particolare, la marca spagnola Seat hanno firmato un accordo per partecipare in Cina - attraverso la JV con il costruttore locale JAC - al progetto Smart City a Hefei (5 milioni di abitanti) nella provincia di Anhui. L'accordo tra i partner consente, tra l'altro, il prossimo passo per l'ingresso sul mercato di Seat in Cina, che avverrà - si legge nella nota di Vw - entro i prossimi due o tre anni. L'accordo è stato siglato a Martorell, in Spagna, durante una visita di una delegazione di funzionari del governo cinese della provincia di Anhui. Nel capoluogo Hefei si trova la sede della joint venture JAC Volkswagen, fondata nel 2017 e focalizzata sullo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di veicoli elettrici puri (BEV). La Cina svolge un ruolo centrale nella trasformazione globale del Gruppo Volkswagen e del suo programma di decarbonizzazione.



Entro il 2028, oltre la metà dei 22 milioni di auto elettriche programmate dal Gruppo saranno prodotte in Cina. L'obiettivo è di consegnare ai clienti circa 1,5 milioni di veicoli elettrificati, la maggior parte dei quali BEV, entro il 2025. ''Con l'entrata sul mercato di Seat - ha commentato il CEO di Volkswagen AG e presidente del consiglio di amministrazione di Seat Herbert Diess - il nostro Gruppo sarà in grado di ampliare gli sforzi di sviluppo del mercato nei confronti di una nuova base di clientela. Nel mercato più grande del mondo per la mobilità elettrica, la stretta collaborazione tra Seat e JAC ci consentirà di creare sinergie che aumenteranno significativamente la nostra copertura del mercato. In particolare - ha sottolineato Diess - nel segmento delle auto elettriche più piccole che sta crescendo rapidamente e offre un grande potenziale''. La joint venture comprende un centro ricerca e sviluppo a Hefei (attualmente in costruzione, con obiettivo di apertura nel 2021) è un pilastro importante nello sviluppo di future soluzioni di mobilità per il mercato cinese. Fornirà risorse per lo progettare e mettere a punto veicoli e batterie. Inoltre, JAC e Seat progettano di sviluppare una propria piattaforma per auto elettriche più piccole.



Attraverso la partecipazione allo Smart City Project la joint venture JAC Volkswagen e Seat potranno concentrarsi anche sullo sviluppo di future soluzioni di mobilità. Nella partnership con Hefei, saranno testati i requisiti e la domanda per la mobilità futura in una città completamente connessa. (ANSA).





