Fca-Renault: Nissan in attesa ragguagli da partner francese

Sarà lo stesso presidente di Renault, Jean-Dominique Senard, a fornire maggiori dettagli ai partner Nissan e Mitsubishi sulla proposta di fusione avanzata da Fca. Lo anticipano i media giapponesi, in occasione della riunione in programma mercoledì mattina al quartier generale della Nissan, a Yokohama.

Senard è arrivato in Giappone e si è dichiarato pronto a discutere degli sviluppi delle ultime ore con l'a.d. Nissan, Hiroto Saikawa: "Credo che i recenti eventi rappresentino una buona notizia per l'intera alleanza, e mi accerterò che ci siano vantaggi anche per Nissan e Mitsubishi", ha spiegato il numero uno di Renault.

Ieri Saikawa aveva precisato alla stampa che la casa auto nipponica non era stata coinvolta nelle trattative iniziali condotte tra Renault e Fca. Secondo gli analisti, Nissan potrebbe essere contraria a considerare una proposta di fusione con l'azienda italiana perché in diretta concorrenza con Fca sul mercato statunitense. Il costruttore giapponese è inoltre preoccupato che l'integrazione tra Fca e Renault darebbe troppo potere a quest'ultima, modificando i termini dell'alleanza con Nissan. Al contrario, secondo un articolo del Financial Times, un eventuale accordo tra Fca e l'azienda francese potrebbe far accantonare i progetti di Renault di incorporare la Nissan. In virtù di un dominio globale, tuttavia, le strategie aziendali potrebbero virare verso una maggiore coesione. Le vendite combinate di Fca e Renault ammontano a 8,7 milioni di veicoli che diventerebbero 15,6 milioni a livello globale se si includono quelle di Nissan e Mitsubishi, superando abbondantemente i 10,8 milioni della tedesca Volkswagen, numero uno al mondo.

"Ho molto rispetto per Nissan e Mitsubishi - ha dichiarato il presidente di Fca John Elkann al giornale economico giapponese Nikkei - per i loro prodotti e il loro business. La nostra proposta di fusione con Renault creerà il potenziale per costruire una partnership globale con tutte e tre queste grandi aziende, durante questo periodo di trasformazione senza precedenti della nostra industria. Riteniamo che la nostra proposta a Renault sia innovativa sotto molti punti di vista. Proponendo una fusione con Renault, il nostro spirito è quello di trovare uno obiettivo comune che offra vantaggi a tutte le società coinvolte, includendo Nissan e Mitsubishi come partner rispettati e di valore".

Per il ministro francese dell'economia e delle finanze Bruno Le Maire, La fusione con Fca è "una grande opportunità per Renault. Aiuterà gli investimenti secondo il ministro. Lo Stato, ha aggiunto, manterrà il 7,5% della nuova entità post fusione e vigilerà sugli interessi nazionali. Inoltre, per il ministro, il mantenimento degli impianti e dei livelli occupazionali dovrà essere garantito. Per il ministro Le Maire il piano della fusione deve includere garanzie che nessun posto di lavoro o fabbriche andranno persi in Francia. Il ministro ha anche aggiunto che l'intesa deve contenere la partnership esistente di Renault con Nissan e Mitsubishi. Lo Stato francese inoltre vuole una governance equilibrata, visto che, ha aggiunto Le Maire, è una "fusione di eguali". La società unita dovrà poi partecipare al piano europeo per lo sviluppo di batterie per auto elettriche.

La proposta di fusione avanzata da Fca su Renault non ha alcun impatto immediato rating delle due società. Lo afferma Moody's in una nota, sottolineando che i "rischi di esecuzione sono molto alti". In ogni caso "riteniamo la potenziale transazione positiva per tutte e due le società. Se andasse avanti potrebbe risultare in una positiva pressione sul rating di Fca" aggiunge Moody's.