(ANSA) - TORINO, 24 MAG - Almas Mole Costruzione Artigianale by Umberto Palermo design-Adler Group - presentata in anteprima mondiale al Geneva Motor Show - calca il palcoscenico del Festival del cinema a Cannes. La Up Design si affianca all'atelier Kiton, eccellenza italiana nella sartorialità. In occasione della kermesse mondiale francese, Umberto Palermo con Up Design presenta la fuoriserie Almas al vernissage della maison Kiton. (ANSA).





