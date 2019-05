Mercato veicoli commerciali Europa, +7,8% in aprile

Per il mercato europeo dei veicoli commerciali aprile è stato il quarto mese consecutivo di crescita: secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei, le immatricolazioni sono state 215.497, il 7,8% in più dello stesso mese del 2018. Tutti i principali mercati hanno registrato forti tassi di crescita, in particolare Francia (+12.7%), Italia (+11.6%) e Germania (+10.1%).

Da gennaio ad aprile sono stati venduti 871.100 veicoli commerciali, con un un incremento del 5,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il mercato tedesco è cresciuto di più (+12.1%), seguito da Regno Unito (+8.3%), Francia (+6.5%), Spagna (+3.8%) e Italia (+3.4%).