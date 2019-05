Fca: fabbrica a Betim, maggior polo Powertrain America Latina

La Fiat Chrysler Automobiles (Fca) istallerà una nuova fabbrica di motori Gse Turbo nel suo stabilimento di Betim, nello Stato brasiliano di Minas Gerais, che diventerà così il maggiore polo di produzione di motori e trasmissioni dell'America Latina.

Lo hanno annunciato il Ceo mondiale della Fca, Mike Manley, e il suo Coo per l'America Latina, Antonio Filosa, durante una cerimonia nello stabilimento di Betim, in presenza del governatore del Minas Gerais, Romeu Zema, e altri responsabili locali. Presentando ai media l'iniziativa, Manley ha sottolineato che "la Fca ha sempre creduto nel Brasile e vede con molto ottimismo l'impegno del governo nel varare le riforme strutturali che risultano molto necessarie per il rilancio della crescita e il miglioramento della competitività" e appunto per questo "sono voluto in venire in Brasile in questo momento".

(ANSA) Fca e i suoi fornitori investiranno 500 milioni di reais (poco meno di 124 milioni di dollari) per l'istallazione della nuova unità di produzione, portando così ad un totale di 8,5 miliardi di reais (2,1 miliardi di dollari) il programma di investimenti destinati a Betim entro il 2024, il che rappresenta il maggior investimento della Fca nello stabilimento dalla sua inaugurazione, nel 1976.