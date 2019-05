Record McLaren, raggiunte a Woking le 20.000 unità prodotte

La McLaren Automotive ha raggiunto lo storico traguardo delle 20mila macchine stradali prodotte a Woking. Il risultato è stato ottenuto in soli 8 anni, dall'apertura della moderna struttura, avvenuta nel luglio del 2011. La vettura del primato, di colore grigio, della gamma Sport Series è un modello a 'coda lunga': si tratta di una 600LT con guida a destra, in listino in Italia a partire da 236.000 euro. Equipaggiata con un motore V8 twin-turbo di 3.8 litri da 600 Cv e 620 Nm di coppia, vanta un rapporto peso potenza di 481 Cv per tonnellata (sulla bilancia fa segnare solo 1.247 kg), può raggiungere i 328 km/h di velocità massima ed è in grado di scattare con partenza da fermo sino a 100 km/h in 2,9 secondi e sino a 200 km/h in 8,2 secondi.



Avviata nel 2010, McLaren Automotive, società britannica appartenente a McLaren Group, oggi ha in produzione tre famiglie di vetture (Sports Series, Super Series e Ultimate Series) a cui si affiancano le realizzazioni speciali del reparto MSO. Vengono assemblate nel Production Centre del Surrey, al ritmo di 20 esemplari al giorno. Si tratta di una gamma ad alte prestazioni che al momento comprende undici modelli, commercializzati in 32 Paesi del mondo attraverso una rete di 80 concessionarie. Di queste una è situata in Italia, a Milano, in via Ettore Ponti.



L'Automotive - chiariscono da Woking - impiega oltre 2.300 persone e ha contribuito a un'importante fetta del fatturato globale del gruppo di 1,2 miliardi di sterline per il 2018. Nel sottolineare il risultato raggiunto, Mike Flewitt, chief executive officer di McLaren Automotive, ha detto: ''Aver raggiunto la ventimillesima vettura è una importante pietra miliare. L'anno scorso sono state assemblate a mano poco sopra le 4.800 unità e abbiamo pianificato di mantenere la produzione attorno alle 5.000 macchine annue per il futuro prossimo. Mentre la domanda per i nostri prodotti continua a crescere, il nostro obiettivo è di gestire il tutto in maniera da mantenere l'esclusività del nostro marchio e per i nostri clienti. Si presta il fatto che celebriamo questo risultato con una 600LT Spider, modello che ha riscontrato un grande successo e lo vediamo con il fatto che tutti gli slot di produzione per la versione Coupé sono venduti''.