Opel richiama 210mila auto per emissioni ossido azoto

Opel ha disposto il richiamo in tutta Europa di circa 210.000 utilitarie con motori a benzina, a causa di possibili problemi nelle emissioni di ossido di azoto. Ad essere interessati dal richiamo sono sono i modelli Adam e Corsa del 2018 e 2019 con cilindrata 1,2 e 1,4, ha detto un portavoce dell'azienda. Dai controlli in laboratorio, è emerso che quando le auto interessate dal richiamo raggiungono alte velocità, la sonda lambda funziona male. Quindi, con chilometraggi superiori a 50.000 chilometri, possono essere superati i valori limite di ossido di azoto. L'anomalia dovrà essere risolta con un un aggiornamento del software delle auto. Solitamente erano state le auto a motorizzazione diesel a dare problemi per eccessive emissioni di ossido di azoto.