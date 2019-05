Nel 2019 record di vendite Seat, 200mila auto in 4 mesi

Sotto la guida di Luca De Meo la Seat continua ad abbattere record. Dopo un 2018 che è stato a livello mondiale il migliore di sempre con 517.600 immatricolazioni, la Casa iberica del gruppo Volkswagen con 202.600 autovetture vendute nel primo quadrimestre (189.300 le consegne), prosegue un lungo trend positivo cominciato nel 2012. Questo dato corrisponde a un +7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Numeri che comprendono il risultato di rilievo fatto registrare dal giovane marchio sportivo Cupra: 7.900 pezzi, +82,3%.



Con 51mila auto, poi, Seat fa segnare il miglior aprile di sempre: +1,8% sulle 50.100 unità dello stesso mese del 2018.



I mercati in cui il brand catalano cresce con maggior forza sono quelli di Germania (40.100 consegne; + 13,4%), Regno Unito (25.500; + 7,6%), Francia (11.400 (+ 14,6%) e Italia. Nel primo quarto del 2019, nel nostro Paese ha migliorato le sue performance del 13,9%, con 9.571 macchine (aprile 2.546 targhe, +23%).



Nel commentare tali risultati, Wayne Griffiths, vicepresidente vendite e marketing Seat e CEO di Cupra, ha sottolineato: "In un contesto economico complesso stiamo crescendo saldamente e conquistando quote di mercato, soprattutto nei principali mercati europei. Confidiamo di mantenere questa tendenza positiva per il resto dell'anno grazie alla gamma Suv, che rappresenta già oltre il 40% delle nostre vendite a livello globale. Cupra ha contribuito in modo significativo al nostro successo con i positivi risultati di CUPRA Ateca, presentata recentemente, così come di Leon Cupra".



In relazione alle performance economiche, da Martorell chiariscono: "L'aumento delle vendite e l'effetto positivo della commercializzazione di veicoli con un margine di contribuzione più elevato hanno permesso al profitto operativo di Seat di raggiungere un livello record di 89 milioni di euro nel primo trimestre del 2019, ovvero il 5,5% più che nello stesso periodo del 2018 (85 milioni). Da parte sua, il fatturato di Seat è salito per la prima volta a oltre 3.000 milioni di euro (3.053) tra gennaio e marzo 2019, il 9,7% in più rispetto ai primi tre mesi dello scorso anno (2.782 milioni)".