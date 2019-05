Continua a crescere mercato veicoli commerciali (+16% ad aprile)

Il 2019 del mercato dei veicoli commerciali (autocarri con ptt fino a 3,5t) continua, escluso il mese di gennaio che aveva segnato una lieve flessione, a collezionare risultati positivi. Secondo il Centro Studi e Statistiche dell'Unrae, l'associazione delle case automobilistiche estere, infatti, il trend positivo continua anche nel mese di aprile con un incremento più incisivo. Le 15.203 unità immatricolate segnano un aumento del 16% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Grazie a questa performance, nel primo quadrimestre 2019 le immatricolazioni di autocarri crescono del 5,8% a 61.110, contro le 57.754 del periodo gennaio-aprile 2018.

"Il risultato del mercato di aprile - commenta Michele Crisci, presidente dell'Unrae - dimostra ancora una volta la necessità e l'efficacia di provvedimenti strutturali. Il rinnovo di una misura come il Superammortamento, che consente alle piccole e medie imprese di poter portare in ammortamento il 130% del costo di acquisto del veicolo commerciale, che l'Unrae ha sollecitato a lungo negli ambienti istituzionali, può contribuire ad accelerare il rinnovo di un parco circolante che richiede un'immediata sostituzione. Oltre la metà dei veicoli che circolano sulle nostre strade ha più di 13 anni di età. È evidente come si debba intervenire con provvedimenti realmente risolutivi, per la sicurezza dei cittadini e per la salvaguardia dell'ambiente".