Citroën, 5,2% quota mercato primo quadrimestre 2019

Nel primo quadrimestre, con 40.203 immatricolazioni tra vetture e veicoli commerciali, Citroën in Italia raggiunge la quota di mercato del 5,2%, con una crescita rispetto al 2018 di 0,2 punti percentuali: un risultato positivo in un contesto di mercato che segna una flessione del 3,8%. A trainare le vendite la Citroën C3, best-seller della marca che grazie a oltre 17.000 immatricolazioni da inizio anno si mantiene al secondo posto nel suo segmento. Inoltre è la vettura estera più venduta in Italia, al terzo posto assoluto dei modelli più venduti. Buona performance anche per C3 Aircross: la seconda vettura più venduta della marca in Italia ha incrementato le immatricolazioni del 27% rispetto allo stesso periodo del 2018. Ottimo l'andamento di Citroën nuovo Berlingo che nel primo quadrimestre ha incrementato le sue vendite dell'88%. Le monovolume C4 SpaceTourer e Grand C4 SpaceTourer complessivamente sono al terzo posto nel segmento e SpaceTourer incrementa del 72,5% le vendite, mantenendosi al terzo posto nel suo segmento. Lanciato da poco sul mercato,Citroën C5 Aircross è stato accolto positivamente dal pubblico italiano, totalizzando oltre 3.000 contratti. Da segnalare nel canale dei privati autovetture,la crescita di Citroën Italia di quasi il 16%, oltre il triplo di quella del mercato in questo canale di vendita. Nell'ambito dei veicoli commerciali, Citroën Italia ha superato le 4.200 immatricolazioni da inizio anno grazie soprattutto ai buoni i risultati di Citroën Jumpy che incrementa le vendite del 9%, e grazie all'accoglienza sul mercato italiano di nuovo Berlingo Van, vincitore del premio International Van Of the Year, che mantiene il 3° posto nel suo segmento, incrementando le immatricolazioni del 16% rispetto alla versione precedente.