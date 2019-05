Dal 2020 Bosch raggiungerà neutralità CO2 nelle sue 400 sedi

Prima grande azienda industriale a raggiungere questo ambizioso obiettivo in poco più di un anno, già dal prossimo anno Bosch raggiungerà la neutralità climatica nelle sue oltre 400 sedi in tutto il mondo.



Le strutture di progettazione, produzione e amministrazione avranno una impronta di CO2 pari a zero utilizzando nel breve termine più energia verde e compensando con crediti green e programmi ambientali specifici le inevitabili emissioni. "Agire a favore del clima è una nostra responsabilità e riteniamo di doverlo fare subito - ha dichiarato Volkmar Denner, CEO di Bosch - e da qui al 2030 aumenteremo gradualmente la percentuale di rinnovabili e investiremo un miliardo di euro per migliorare l'efficienza energetica delle nostre sedi sedi". Le grandi aziende come Bosch possono contribuire in modo significativo al raggiungimento della neutralità climatica globale. Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, l'industria manifatturiera è responsabile di circa il 32% delle emissioni globali di anidride carbonica.



Allo stato dei fatti, Bosch genera circa 3,3 milioni di tonnellate di carbonio ogni anno. Dal 2007, l'azienda ha già ridotto le emissioni di carbonio di circa il 35%. "Non dobbiamo cominciare da zero - ha precisato Denner - Abbiamo costantemente superato i nostri obiettivi per la riduzione relativa delle emissioni di carbonio. Ora è il momento di puntare agli obiettivi assoluti. Il conto alla rovescia è iniziato".



Entro il 2030, Bosch prevede di risparmiare ulteriore energia, pari a ben 1,7 terawattora all'anno, un valore che a più di un quinto del consumo annuale attuale o, per dare un'idea, all'energia consumata dalle utenze domestiche della città di Colonia. Fino a quella scadenza, l'azienda sosterrà con un ulteriore miliardo di euro l'acquisto di elettricità pulita, entrando in un programma di compensazione della CO2 e utilizzando energia da fonti rinnovabili. La maggiore efficienza energetica consentirà a Bosch di risparmiare circa un miliardo di euro, facendo scendere la spesa per la 'carbon neutrality' da circa due miliardi di euro a un miliardo entro il 2030.



Nell'ambito di questo programma sono significativi gli esempi dello stabilimento di Feuerbach (la più antica sede Bosch nel mondo) in cui i fabbisogni energetici sono scesi di oltre il 50% rispetto al 2007 e le emissioni di anidride carbonica in relazione al valore prodotto si sono ridotte del 47%. Ad Homburg, inoltre, sono state risparmiate circa 5.000 tonnellate di anidride carbonica negli ultimi due anni e più di 23.000 tonnellate dal 2007.



La moderna sede Bosch di Renningen, alle porte di Stoccarda, ha raggiunto la neutralità climatica nel gennaio 2019. La compensazione delle emissioni di CO2 annulla completamente l'emissione di carbonio prodotta dal gas naturale che alimenta l'impianto di riscaldamento. La struttura acquista energia pulita per coprire il proprio fabbisogno energetico. Inoltre, i 460 moduli fotovoltaici installati sui tetti degli edifici generano l'elettricità utilizzata dal campus stesso. Per contribuire al controllo delle temperature all'interno degli edifici, i tetti del campus di ricerca sono ricoperti di vegetazione; una cisterna sotterranea da 3.600 m3 raccoglie l'acqua piovana che filtra attraverso le piante e la utilizza nelle torri di raffreddamento dell'impianto di climatizzazione. Nell'impianto di Rodez, in Francia, viene invece utilizzato un impianto di riscaldamento a biomasse in funzione dal 2013 che brucia cippato ricavato da risorse boschive sostenibili certificate riducendo le emissioni annuali di circa 600 tonnellate. A Nashik, in India Bosch sfrutta invece energia autoprodotta con impianti fotovoltaici nel 2015. Ora conta 50.000 pannelli solari posizionati sui tetti, nei parcheggi e in sede per generare quasi il 20% dell'energia richiesta dallo stabilimento ogni anno. La struttura ha ridotto le emissioni di carbonio di circa 23.000 tonnellate.