Auto: Anfia, in aprile -27% vendite monovolumi, +10% suv

Le vendite di monovolumi hanno subito nel mese di aprile un calo del 27%, la quota di mercato è pari al 5%. In aumento del 10% i suv di tutte le dimensioni, che raggiungono quota 38%. Aumentano del 15% le auto di lusso e sportive. I dati sono nel Focus Anfia sul mercato italiano.

Ad aprile, il segmento dell'alto di gamma registra un calo tendenziale del 2%, mentre le vendite dei segmenti A/B crescono del 4% e la loro quota è del 41%. Calano le vendite di auto del segmento C (medie-inferiori) del 4%, mentre quelle del segmento D (medie) si riducono del 35% e quelle del segmento E (superiori) del 19%, ossia le auto colpite dall'ecotassa. Nei primi quattro mesi del 2019, i segmenti A/B risultano in calo del 3,4%, con una quota del 40%, le medie risultano in calo del 20% con il 13% di quota e i suv di tutte le dimensioni crescono del 6% e una quota del 38%.