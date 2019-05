Auto: Anfia, con ecobonus forte aumento vetture ricaricabili

L'ecobonus ha determinato un aumento eccezionale delle vendite di auto ricaricabili nel mese di aprile (1.200 veicoli elettrici a batteria più 536 ibride plug-in) pari all'1% del mercato. Lo rende noto l'Anfia in un Focus sul mercato italiano. In tutto si tratta di 1.736 auto.

Hanno contribuito gli acquisti da parte dei privati/persone fisiche (escluso leasing persone fisiche) per il 34% del totale (589 autovetture). Se si considera che mediamente i privati acquistavano circa 140 auto al mese (aprile 2018-febbraio 2019, prima dell'entrata in vigore dell'ecobonus) - spiega l'Anfia - è evidente che, almeno all'avvio, la misura ha certamente riscontrato il favore del pubblico dei privati (pari allo 0,3% del mercato totale del mese: 174.517 unità).

Le vendite di auto ricaricabili commerciali sono state 1.147, con un significativo apporto dal noleggio (540 unità) e dal leasing (237 unità). La media mensile delle vendite di auto ricaricabili da aprile 2018 a febbraio 2019 era di 683 auto.

La provincia che ha immatricolato più auto ricaricabili nel mese di aprile è Firenze, seguita da Trento, grazie al noleggio.

Da inizio anno la provincia di Trento ha immatricolato il 20,6% delle auto ricaricabili vendute in Italia e il 27% di quelle ricaricabili commerciali.