JV Cinese Qiantu e Mullen per costruire supercar K50 in Usa

Grazie ad una collaborazione con il produttore californiano di veicoli elettrici Mullen Technologies la Casa automobilistica cinese Qiantu potrebbe mettersi al riparo da possibili inasprimenti della guerra per le tariffe tra i due Paesi. Procede infatti senza sosta il piano per la produzione della sportiva K50 direttamente negli Stati Uniti, sfruttando finanziamenti per avviare un sito industriale di 121.000 mq a Spokane nello Stato di Washington. Quello ottenuto da Mullen - riporta il magazine specializzato Electrek - è un sostegno dell'Autorità per lo Sviluppo Pubblico dell'Area di West Plains (PDA) così come prevede la lettera di intenti firmata dalle parti. Dopo che PDA avrà completato la costruzione, Mullen Technologies ne diventerà l'inquilino.



Intanto i due partner sono alla ricerca di un sito provvisorio in cui avviare lo sviluppo della batteria e l'assemblaggio iniziale della Qiantu K50.



Mullen Technologies intende lanciare questa due posti ad alte prestazioni ( 0-100 km/ in 4,2 secondi e autonomia fino a 400 km) sul mercato statunitense già dal prossimo anno, ad un prezzo che secondo fonti interne all'azienda potrebbe essere compreso fra 125 e 150mila dollari.