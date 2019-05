Usato, +6,1% vendite ad aprile. Bene anche le moto

Trend positivo ad aprile per i passaggi di proprietà delle autovetture, che al netto delle minivolture (trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale), hanno messo a bilancio una variazione mensile positiva del 6,1%,(che diventa più 5,3% per tutte le categorie di veicoli). Per ogni 100 vetture nuove ne sono state vendute 148 usate nel mese di aprile e 161 nel primo quadrimestre dell'anno.



In linea con l'aumento delle quattro ruote, - secondo i dati diffusi da Aci - i passaggi di proprietà dei motocicli, depurati dalle minivolture, hanno messo a segno ad aprile un incremento mensile del 2,6%. Complessivamente nel primo quadrimestre del 2019 si sono registrate crescite del 3,4% per le quattro ruote, del 6% per le due ruote e del 3,2% per tutti i veicoli. Variazioni mensili a due cifre ad aprile per le radiazioni, con aumenti del 17,1% per le autovetture, del 18,5% per i motocicli e del 17,6% per tutti i veicoli.



Si conferma sempre in crescita il parco circolante: il tasso unitario di sostituzione delle quattro ruote ad aprile è stato pari a 0,75 (ogni 100 auto iscritte ne sono state radiate 75) ed a 0,80 nei primi quattro mesi dell'anno. Nel primo quadrimestre, infine, le radiazioni hanno archiviato in totale una crescita del 2,4% per le auto, dello 0,9 per tutti i veicoli e, viceversa, una flessione del'11,8% per le moto.