Ola Kaellenius nuovo CEO Mercedes cerca 6 miliardi risparmi

Daimler affronta la trasformazione della mobilità e il passaggio alla elettrificazione, con i conseguenti elevati costi, con nuovo impegno e un programma di taglio dei costi (6 miliardi di euro entro il 2021) che conterà sostanzialmente sull'efficienza degli stabilimenti Mercedes. E' quanto ha descrito il nuovo CEO di Daimler AG Ola Kaellenius - che sostituirà ufficialmente Dieter Zetsche il prossimo 22 maggio, in occasione dell'assemblea degli azionisti - durante una tavola rotonda al recente Salone dell'Auto di Shanghai.

Come riferisce Automotive News Europe, Kaellenius non avrebbe ancora approvato un vero 'piano 2021', anche se la scadenza è molto vicina, ma è certo che la gamma delle auto Mercedes non verrà ristretta, ma addirittura allargata superando l'attuale portfolio di 40 fra modelli e sottomodelli quando la linea elettrica EQ verrà completata.

In questo piano di espansione dell'offerta - sottolinea Automotive News Europe - una più ampia condivisione di architetture e componenti dovrebbe consentire di offrire agli acquirenti più scelte mantenendo contenuti i costi. E questo, in teoria, perché la varietà può aiutare a generare nuove vendite in mercati come l'Europa o l'America.

Per quanto riguarda l'elettrificazione, che oggi è ancora piuttosto costosa, è evidente che per ottenere i massimi vantaggi dai BEV servono progettazioni completamente dedicate, nuove tecnologie e nuovi processi, che sono specifici.

Questi costi di produzione - si legge su Automotive News Europe - dovrebbero diminuire mano a mano che lo sviluppo elettrico progredisce, ma i risparmi e i tempi esatti sono difficili da definire. Il CEO di Daimler Kaellenius su questo importante tema ha affermato che ''ci vorranno molti anni e nessuno sa davvero quanto potranno abbassarsi costi''.