Mazda, al via commercializzazione auto in Grecia

Mazda ha annunciato oggi che nel corso dell'anno inizierà la commercializzazione di vetture nuove in Grecia insieme al partner Syngelidis Group.



Con l'apertura nella prossima estate di uno store Mazda nella zona sud di Atene, gli utenti greci potranno provare i modelli della gamma Mazda più recente fra cui la nuova Mazda3, la Mazda MX-5, la roadster a due posti più venduta al mondo, e la Mazda CX-5, SUV al vertice della sua categoria.



''Siamo entusiasti di avviare la commercializzazione di vetture nuove in Grecia. Negli anni scorsi abbiamo ricevuto da parte di consumatori interessati continue richieste di commercializzare in Grecia le nostre auto e riteniamo che questo sia il momento adatto per farlo - ha precisato David McGonigle, Regional director Mazda per l'Europa Centrale e Meridionale -.



Con Syngelidis Group, abbiamo trovato un partner locale di grande qualità che capisce il nostro marchio e che garantirà un ritorno di successo su un mercato di lunga tradizione per Mazda''. Mazda ha esordito sul mercato greco nel 1982, ed ha venduto oltre 100.000 vetture ai clienti del posto. Attualmente il brand giapponese opera attraverso una rete di 14 officine autorizzate Mazda, che forniscono assistenza, manutenzione e ricambi originali Mazda in tutto il paese.