Dal 2022 Lexus produrrà Suv medio NX anche in Canada

La Lexus, marchio di lusso del gruppo Toyota, entro l'inizio del 2022 avvierà la produzione del suo Suv di fascia media NX nell'impianto canadese TMMC di Cambridge, in Ontario. La struttura assemblerà sia la versione a benzina sia quella ibrida della prossima generazione del modello. L'annuncio è stato dato da Fred Volf, presidente di Toyota Motor Manufacturing Canada, in occasione di un incontro a cui hanno presenziato, tra gli altri, Justin Trudeau, primo ministro del Paese e Christine Elliott vice premier dell'Ontario.

In precedenza era già stato dichiarato che la fabbrica, recentemente modernizzata, costruirà anche il Toyota Rav4. Entrambe le macchine, ha chiarito Volf, sono destinate alla commercializzazione nel Nord America.

Dal 1985 il gruppo nipponico ha investito nel Paese oltre 8,5 miliardi di dollari canadesi e ha costruito più di 8 milioni di veicoli. Attivo da oltre 30 anni, oggi TMMC impiega in Ontario più di 8.500 addetti, nelle due strutture di Woodstock e Cambridge. Quest'ultima, grazie ai suoi elevati standard produttivi, è stata nel 2003 la prima del gruppo a costruire delle Lexus al di fuori del Giappone: da allora ha sfornato oltre 1,3 milioni di unità fra RX e RX ibride.

Nel 2018 è stato programmato un investimento di 1,4 miliardi di dollari canadesi per permettere di aggiornare la fabbrica ai livelli più avanzati di flessibilità produttiva, qualità ed efficienza richiesti dalla multinazionale del Sol Levante per ospitare le linee degli avanzati modelli progettati sulla piattaforma Toyota New Global Architecture (TNGA), tra cui appunto i nuovi Rav4 e NX.

In occasione dell'annuncio che riguarda il Suv medio di Lexus, Jim Lentz, chief executive officer di Toyota Motor North America, ha chiarito: "L'impianto e le squadre di lavoro canadesi hanno vinto numerosi premi internazionali per la qualità e continuano a giocare un ruolo importante all'interno della strategia produttiva globale di Toyota. Dal momento che il mercato dei Suv di lusso è in continua crescita, costruire l'NX in Nord America ci permetterà di servire meglio la nostra clientela e i nostri rivenditori".