Piano Francia-Germania per produrre batterie auto elettriche

I ministeri dello Sviluppo economico di Francia e Germania hanno dato la 'benedizione' per l'avvio di un piano europeo per la produzione su larga scala di batterie per i veicoli elettrici. Secondo la FAZ, i governi di Parigi e Berlino hanno proposto la creazione di un consorzio industriale in tal senso con una lettera di intenti inviata alla Commissione Ue.

Ad essere coinvolti operativamente sono l'azienda dell'automotive francese PSA con la sua sussidiaria tedesca Opel e il produttore francese di batterie Saft, che appartiene al gruppo Total. Per l'avvio di una grande struttura produttiva del genere è necessario il via libera di Bruxelles. Una possibile sede produttiva delle batterie sarebbe stata individuata nella fabbrica Opel di Kaiserslautern.