PSA, fatturato in crescita nei 3 mesi, bene vendite europee

Il fatturato di Groupe PSA nel primo trimestre 2019 è pari a 17.796 milioni di euro, in crescita rispetto ai 18.182 milioni del primo trimestre 2018.



Il fatturato della divisione Automotive è pari a 14.157 milioni di euro, in calo dell'1,8% rispetto al primo trimestre 2018. L'impatto positivo del mix prodotto (+2,3%) e dei prezzi (+1,3%) compensano in parte il calo delle vendite ai partner (-2,7%), l'effetto negativo dei tassi di cambio (-0,8%), dei volumi e del mix paese (-1,1%) nonché di altri fattori (-0,8%).



Con un totale di 886.000 veicoli venduti,le vendite mondiali del primo trimestre 2019 sono in aumento in Europa e in calo nei paesi extra-europei, soprattutto a causa della sospensione delle operazioni in Iran e delle Joint Venture cinesi.



Lo stock totale a fine marzo 2019 è di 716.000 veicoli (compreso lo stock posseduto dalla rete indipendente e dagli importatori), in aumento di 32.000 veicoli rispetto a fine marzo 2018. Nel 2019, il Gruppo prevede un mercato automobilistico stabile in Europa, in calo del 2% in America Latina e del 3% in Cina, e in crescita del 5% in Russia. Groupe PSA si è prefisso il seguente obiettivo per il periodo 2019-2021 (compresa Opel Vauxhall): un margine operativo corrente medio superiore al 4,5% per la Divisione Automotive nel periodo 2019-2021.