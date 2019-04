Prosegue in Nissan la rivoluzione dei vertici

Continua in Nissan la rivoluzione delle poltrone di comando, avviata con lo scoppio del caso Ghosn. Con una nota la Casa giapponese ha annunciato i nomi dei nuovi vertici aziendali, operativi a partire dal 16 maggio.



Sarà Yasuhiro Yamauchi a ricoprire il ruolo di Chief Operating Officer, con Christian Vandenhende come vice.



Quest'ultimo mantiene la carica di responsabile della qualità e della soddisfazione della clientela (CQO). Compito principali dei nuovi COO e vice COO sarà "il consolidamento delle attività quotidiane".



"Le nomine approvate dal consiglio di amministrazione - si legge nel comunicato -, si basano sulle raccomandazioni ricevute lo scorso 27 marzo dal Comitato Speciale per il Miglioramento della Governance, che mirano a migliorare e rafforzare la governance e a stabilizzare le operazioni consolidando l'organizzazione del management". Da citare, tra l'altro, l'ingresso di cinque nuovi membri nel comitato esecutivo, il più alto organo decisionale dell'azienda, "per sovraintendere alle operazioni globali di Nissan nei mercati principali (Giappone, Nord America e Cina)". Si tratta di Jose Luis Valls, Asako Hoshino, Hitoshi Kawaguchi, Makoto Uchida, Jun Seki.