Michelin, La storia inizia il 28 aprile del lontano 1889

La storia del colosso francese dei pneumatici e della gomma Michelin prende ufficialmente avvio esattamente 130 anni fa. E' il 28 maggio 1889 quando i fratelli Édouard e André Michelin decidono di riprendere - con la creazione della società Michelin & Compagnie - le attività famigliari già iniziate nel 1830 con la gomma vulcanizzata.



Dieci tappe, fatte di intuizioni, di iniziative industriali e di grandi invenzioni, permettono di sintetizzare l'importante cammino dal 1889 ai giorni nostri.



1891. Tutto è cominciato con una foratura

A Clermont-Ferrand, un ciclista ha dei problemi con uno dei suoi pneumatici (inglesi) che sono incollati alla ruota. Édouard Michelin, che assieme al fratello André lavora da tre anni su prodotti a base di caucciù, si impegna personalmente e ripara in 3 ore la gomma della bicicletta. Dopo breve tempo i Michelin depositano il brevetto per un pneumatico smontabile.



1895. Contributo determinante delle competizioni

Far partecipare con successo alla Paris-Bordeaux-Paris un'auto dotata di pneumatici smontabili e gonfiati con aria potrebbe essere una promozione di grandissimo valore. Nessun costruttore crede nell'invenzione dei Michelin e nasce così la loro vettura, denominata L'Éclair che prende il via alla gara. L'auto viene squalificata (perché era obbligatorio cambiare le ruote lungo il percorso!) ma tutti voglio ora provare il 'pneumatico' di Michelin 1904. E' il successo. 4000 operai a Clermont-Ferrand In meno di 10 anni l'invenzione dei fratelli Michelin si espande nel mondo e con il suo successo commerciale si avvia l'internazionalizzazione dell'azienda: nascono, dopo Clermont-Ferrand (dove lavorano già 4.000 persone) la Michelin Tyre Co Ltd a Londra e la Michelin Pneumatik AG in Germania. Nel 1907 lo sbarco in Usa con la fabbrica di Milltown.

1908. Guida Rossa, indispensabile per viaggiare

Nasce il Bureau des Itinéraires, base per la formidabile idea di supportare con le Guide Rosse Michelin la diffusione dell'automobile e di un nuovo modo di viaggiare. Scambiando informazioni sulle strade e sugli itinerari, la Guida (che era stata presentata all'Esposizione Universale di Parigi del 1900) prende quota e si diffonde rapidamente con edizioni per l'Europa e l'Africa del Nord .



1923. Il pneumatico diventa confortevole e resistente Dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, Michelin ritorna a investire nel settore dei pneumatici per auto, migliorando le caratteristiche delle gomme e i processi produttivi. Fondamentale anche il rapporto con le Case auto, per soddisfare le nuove esigenze. Nasce così il primo pneumatico Confort a bassa pressione (2,5 atm) che dura - valore record per l'epoca - ben 15mila km.



1930. La rivoluzione attraverso valanghe di brevetti

Michelin deposita il brevetto per un nuovo pneumatico in cui la camera d'aria è incorporata per vulcanizzazione alla gomma. Ecco dunque l'antenato dell'attuale tubeless. Ma non è tutto: nello stesso anno Michelin inventa il profilo a zigzag del battistrada che assicura un deciso miglioramento della stabilità. Nel 1934 compaiono anche le lamelle trasversali (è il Michelin Super ConfortStop), la prima gomma a fianco ribassato (Michelin Pilote) e l'applicazione dei fili metallici vulcanizzati nella carcassa (Michelin Metalic).



1946. Il primo radiale Michelin cambia la storia

E' dell'immediato dopoguerra, esattamente del xx luglio 1946, i brevetto di Michelin per un pneumatico a carcassa radiale. Nasce la denominazione X e In meno di dieci anni la maggioranza dei costruttori adotta la soluzione radiale di Michelin. Nel 1955 la gomma senza camera (tubeless) entra in produzione di serie.



1967. Arriva il 'radiale' ancora più veloce

In questo anno Michelin lancia il successore del glorioso X, si tratta dello ZX che viene fabbricato in versione omologata per i 180 km/h, con enormi vantaggio per la sicurezza e il confort. Due anni dopo, nel 1969, Michelin, arriva ad impiegare 81.000 persone di cui 43.000 fuori dalla Francia.



1979. Ferrari Campione del Mondo con gomme Michelin

Ormai non c'è settore che non veda primeggiare il marchio Michelini, dalle auto di grande serie alla massima espressione sportiva, la Formula 1. Nel 1984, Michelin deposita il brevetto di un radiale da moto, che arriverà sul mercato già nel 1987.



1992. E' il momento della decisiva rivoluzione 'verde'

Frutto delle importanti ricerche sulla resistenza al rotolamento e sui processi e i materiali, arriva sul mercato Green X, il primo pneumatico verde di Michelin. Le sue caratteristiche permettono di migliorare sensibilmente i consumi e quindi le emissioni, senza compromettere durata e tenuta anche sul bagnato.

1998. Nasce il Challenge Bibendum, evento sulla mobilità

Nasce a Clermond-Ferrant il primo Challenge Bibendum, evento a cui Michelin invita tutti gli attori della trasformazione ecologica della mobilità, con una visione in largo anticipo sui tempi e che - attraverso edizioni successive, poi denominate Movin'On - permetterà ad Case costruttrici, mondo politico e addetti ai lavori di confrontarsi su temi strategici per tutto il settore automotive, come la riduzione delle emissioni e la transizione verso la mobilità elettrificata ed elettrica.