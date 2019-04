Mazda va controcorrente e punta in Usa sul motore a gasolio

In controtendenza con altri costruttori, come Bmw, Mercedes e Gruppo Volkswagen, che hanno cancellato la gamma dei modelli a gasolio per gli Stati Uniti, la giapponese Mazda ha avviato una vera e propria strategia Diesel per quell'importante mercato, puntando sulla nuova unità 2.2L Skyactiv-D per lanciare dalla prossima estate il nuovo suv CX-5.



L'operazione - si legge su Wards Auto - è supportata non solo dalle caratteristiche di eco-compatibilità di questo motore - che risponde alle severe norme locali - e dalla superiore erogazione di coppia rispetto alle unità a benzina, ma anche da una accurata verifica sull'atteggiamento dei clienti. Come è stato comunicato da Mazda durante il Salone di New York, sono già oltre 20mila gli americani che si sono dichiarati interessati all'acquisto del nuovo suv CX-5 con motore Diesel, addirittura oltre l'obiettivo del 10% delle immatricolazioni (pari a 15mila unità) che la Casa nipponica si è dato per questa nuova generazione del suo modello di punta. Un dato, quello sulla propensione alla rivalutazione dei motori a gasolio, che è significativo e che conferma quanto già sta accadendo nel settore dei pick-up - i modelli più amati dagli americani - dove i propulsori Diesel di cilindrata elevata e alto 'output' sono quelli più richiesti. Mazda ha anche anticipato la differenza del listino che ci sarà fra il CX-5 a benzina e quello a gasolio, con un sovrapprezzo di circa 5.000 dollari per quest'ultimo. Cifra che 20mila americani si sono dichiarati disponibili a pagare per poter usufruire dei vantaggi della motorizzazione a gasolio, soprattutto in termini di bassi consumi.