Citroën tra i 12 brand con maggior crescita in Europa

Nonostante il calo del mercato automobilistico europeo dall'inizio dell'anno (-2,3% in Europa - 30 Paesi - rispetto al primo trimestre del 2018), Citroën mette a segno nel periodo gennaio-marzo la crescita più forte tra i primi 12 brand in Europa (autovetture + veicoli commerciali leggeri): +3,2%.

Una performance trainata in particolare dal successo degli ultimi modelli della gamma nelle autovetture, un segmento in cui la marca cresce del 5,8% nel primo trimestre, in un mercato autovetture che segna -3,2%.

Nel comparto delle autovetture, Citroën è l'unico brand tra i Top 12 a registrare un aumento delle immatricolazioni nel primo trimestre. In diversi Paesi, Citroën segna una crescita delle immatricolazioni autovetture a 2 cifre. Tra questi Francia (1° mercato di Citroën in Europa) con +10,3%, Regno Unito (4° mercato) dove si registra il +16,8%, Danimarca (7°mercato) con un +26,8% e Portogallo (8° mercato con una crescita del 15,4%).

In crescita di 0,3 punti anche la quota di mercato in Europa (autovetture + veicoli commerciali Leggeri)rispetto al 1° trimestre 2018.

La quota di mercato autovetture e veicoli commerciali leggeri di Citroën in Europa è pari al 4,9% al temine del 1° trimestre 2019. La quota guadagna+0,6 punti in Francia, raggiungendo 11,8%,+0,6 punti in Spagna, raggiungendo 7,4% (3° mercato) e +0,3 punti in Italia, raggiungendo 5,3% (2° mercato). Il marchio conquista anche una posizione nella classifica dei brand autovetture e veicoli commerciali leggeri, passando dall'ottavo posto del primo trimestre 2018 al settimo di quest'anno.