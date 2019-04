Ford Mustang la sportiva più venduta globalmente nel 2018

Ford celebra il cinquantacinquesimo anniversario della Mustang che si riconferma, per il quarto anno consecutivo, la sportiva più venduta al mondo nel 2018 con 113.066 esemplari immatricolati. Inoltre, le vendite di Mustang, in Europa, dall'inizio del 2019 hanno espresso una crescita del 27%. Dall'Australia al Perù, Mustang è stata incoronata globalmente, secondo i dati elaborati da IHS Markit ma anche la best seller della sua categoria negli Stati Uniti, dove l'Ovale Blu, lo scorso anno, ne ha venduti 75.842 esemplari. Inoltre, in Europa, nel primo trimestre del 2019, Ford ha venduto 2.300 esemplari di Mustang esprimendo una crescita del 27% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Secondo i dati sulle immatricolazioni globali raccolti da Ford, la Mustang, nel 2018 è stata disponibile per l'acquisto in 146 paesi. Dal lancio nel 2015, nel mondo sono stati venduti più di 500.000 esemplari della sesta generazione di Mustang, tra cui oltre 45.000 in Europa. Inoltre, Il market share nel segmento delle coupè sportive di Mustang, a livello globale, è cresciuto di mezzo punto rispetto al 2018, raggiungendo quota 15,4% - crescita dovuta anche al grande successo della Mustang Bullitt.