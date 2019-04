Volkswagen, Bulgaria favorita per una nuova fabbrica

La Serbia non sarebbe piu' tra i Paesi candidati a ospitare una nuova fabbrica che Volkswagen intende realizzare in Europa sudorientale. Secondo i media a Belgrado, il gruppo tedesco sarebbe orientato a realizzare il progetto in Bulgaria o Turchia, con la Bulgaria favorita essendo Paese membro della Ue e alla luce del crescente volume di interscambio bilaterale con la Germania.

Di recente, osservano i media, il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e' stato in Bulgaria visitando nella capitale Sofia e a Plovdiv due possibili siti per la fabbrica Volkswagen, che produrrebbe fino a 300 mila auto all'anno. Con la Serbia, altri Paesi della regione citati come possibili destinatari dell'investimento erano Romania e Macedonia del nord.