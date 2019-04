Škoda taglia traguardo 22 milioni auto prodotte

Škoda Auto festeggia 22 milioni di auto prodotte.



Negli stabilimenti SAIC Volkswagen di Changsha in Cina è stato 'sfornato' l'esemplare numero 22 milioni dall'inizio della storia automobilistica di Škoda nel 1905. Il Kodiaq GT (modello commercializzato nel solo mercato cinese) del giubileo sarà esposto al Salone dell'auto di Shanghai in programma da domani al 25 aprile. Nel primo trimestre del 2019, Škoda ha registrato una forte crescita in Europa e Russia, consegnando in totale 307.600 esemplari e raggiungendo una quota di mercato globale in crescita del 3,3%.



''Škoda sta crescendo in modo davvero dinamico. Negli ultimi 5 anni abbiamo prodotto più di un quarto di tutte le auto prodotte dall'inizio della nostra storia automobilistica, che risale al 1905- ha detto il ceo Bernhard Maier -. Il traguardo dei 22 milioni di esemplari è un ulteriore stimolo alla crescita, che realizzeremo attraverso la nostra campagna di prodotto grazie al lancio di 30 novità, tra modelli e varianti, entro il 2022. Il mercato cinese continuerà a giocare un ruolo fondamentale. Oggi la Cina, in cui siamo presenti da 12 anni, è già il nostro principale mercato singolo e la fruttuosa partnership con SAIC Volkswagen è parte integrante di questo successo''.



Škoda Auto conta oggi su 16 siti produttivi collocati in 9 nazioni. La produzione automobilistica è iniziata a Mladá Boleslav nel 1905 con il modello Voiturette A. Negli ultimi anni il brand ha investito nella sola Repubblica Ceca oltre 300 miliardi di corone per l'ampliamento e il miglioramento della propria capacità produttiva. Nel 2014 Škoda ha raggiunto per la prima volta il traguardo del milione di automobili prodotte in un anno. Nel 2017 è stato tagliato il traguardo dei 20 milioni di esemplari prodotti.



L'ingresso nel mercato cinese risale al 2007: a marzo 2016, SAIC Motor Corporation Limited e Škoda Auto hanno firmato un memorandum che prevede investimenti in Cina per oltre 2 miliardi di euro, finalizzati all'espansione della gamma di modelli, tra cui suv e veicoli elettrici. Lo scorso anno sono state 341.000 le Škoda consegnate nel solo mercato cinese.