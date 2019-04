Michelin con Manpower, corso per manutentori 4.0

Experis Academy, la divisione di ManpowerGroup che forma talenti nelle specializzazioni richieste dall'Industria 4.0, organizzerà con Michelin il corso di specializzazione per manutentori di automatismi, rivolto a 15 giovani o adulti in cerca di occupazione e in possesso di diploma tecnico-scientifico. Il corso si terrà dal 27 maggio al 5 luglio, per 240 ore complessive (lezioni dal lunedì al venerdì), presso la sede Michelin dello stabilimento di Cuneo, il più grande sito europeo dell'azienda per la produzione di pneumatici vettura, che apre le porte del proprio plant produttivo dando quindi la possibilità di "toccare con mano" ogni aspetto legato alla manutenzione degli automatismi.

Il corso nasce dall'esigenza di sviluppare la professionalità del manutentore nelle aree industriali manifatturiere e di processo - sia direttamente, sia come fornitore di servizi - svilupperà i contenuti di ordine teorico e metodologico per la formazione di specialisti di manutenzione elettrica, pneumatica e meccanica, con particolare focus su automatismi e controllori programmabili.

Il corso è a numero chiuso. I limitati posti a disposizione verranno assegnati a seguito di selezione tecnica, motivazionale, attitudinale.