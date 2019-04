Mercedes Truck Italia, +20% vendite primo trimestre

Mercedes-Benz Trucks Italia, dopo aver chiuso il 2018 numeri da record (mai così bene negli ultimi dieci anni), apre il 2019 con un risultato altrettanto positivo, confermato da oltre il 20% in più di vendite rispetto al primo trimestre dello scorso anno. Un risultato che arriva grazie alla costante crescita di entrambi i brand del gruppo Daimler commercializzati in Italia: Mercedes-Benz Trucks e Fuso.



''Il 2018 è stato uno degli anni di maggior successo nella storia dell'azienda, e i primi mesi del 2019 confermano lo stesso andamento - ha commentato Maurizio Pompei, presidente di Mercedes-Benz Trucks Italia -. Questo successo dimostra che offriamo ai nostri clienti prodotti altamente competitivi, supportati da una rete altrettanto forte, per questo motivo vorrei ringraziare tutti i miei collaboratori e i nostri partner per il loro impegno eccezionale, insieme a tutti i clienti che ci hanno dato fiducia. Il 2019 è un anno ricco di novità, a partire dalla nascita della nuova azienda. Continueremo a perseguire l'obiettivo di andare sempre più verso le esigenze dei nostri clienti, a migliorarci e a cercare di offrire prodotti e soluzioni sempre più all'avanguardia. Siamo fiduciosi che così riusciremo a scrivere insieme nuovi record''. Mercedes-Benz Trucks Italia può contare su una struttura capillare e su soluzioni che massimizzano la redditività e la soddisfazione del cliente, attraverso prodotti, soluzioni finanziarie e servizi esclusivi. Con il nuovo Actros, Mercedes-Benz Trucks Italia offre un truck sicuro, efficiente e connesso, che porta il vantaggio per gli imprenditori ed il comfort per il conducente a un livello mai raggiunto finora: il consumo di carburante diminuisce in misura significativa, mentre l'ecosostenibilità, la sicurezza e l'efficienza del mezzo aumentano anche grazie ai motori Euro 6d.



Disponibili anche una serie di soluzioni finanziarie e servizi aftersales che offrono vantaggi per i clienti. Dynamic Lease di Mercedes-Benz Financial Services è il primo 'pay per use' disponibile nel mercato dei truck. Un prodotto finanziario flessibile e dinamico, reso possibile grazie a tutta la connettività della tecnologia di Fleetboard che, da circa 20 anni, stabilisce lo standard di riferimento per i servizi collegati in rete e soluzioni digitali nel settore dei veicoli commerciali e industriali.



Con il servizio di Courtesy Truck, inoltre, Mercedes-Benz Trucks Italia offre un programma di sostituzione temporanea del proprio veicolo, per servizi di manutenzione, manutenzione programmata e riparazioni di lunga durata.