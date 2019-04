Auto: nel 2018 +28% vetture green immatricolate in Europa

Nel 2018, secondo i dati Acea, le nuove immatricolazioni di auto ad alimentazione alternativa in Ue-Efta sono 1,22 milioni di unità, in aumento del 28% sul 2017, che già registrava una crescita del 39% sul 2016. I primi 5 mercati a trazione alternativa dell'Ue/Efta, che rappresentano il 68% del mercato dell'auto eco-friendly, sono: Italia (21%), Germania (15%), Regno Unito (12%), Francia (11%) e Spagna (9%).

Il mercato si compone di 384.052 auto elettriche, di cui 201.284 a batteria (incluso fuel cell) e 182.768 ibride plug-in (incluso extended range), 606.210 ibride (mild-full) e 230.275 auto a gas (gas naturale, Gpl, E85).

Continua il trend negativo per il mercato delle auto diesel in calo tendenziale del 18%, pari ad una perdita di 1,24 milioni di unità e una quota di mercato del 36% (era del 44% solo un anno fa), con una flessione nel quarto trimestre del 24%. I Paesi che registrano le perdite in volumi più consistenti sono Uk, Germania, Francia, Italia, Spagna, Belgio e Svezia, che insieme valgono 1,06 milioni di auto in meno, l'85% della perdita complessiva del mercato diesel nell'anno.