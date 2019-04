Brexit: Tronchetti in Gb, Pirelli continuerà a investire

Le incertezze della Brexit non fermeranno i progetti di Pirelli nel Regno Unito: lo ha assicurato oggi Marco Tronchetti Provera - interpellato dall'ANSA a margine dell'evento organizzato alla presenza del principe Carlo per il 50esimo anniversario di uno dei suoi due impianti produttivi inglesi, quello di Carlisle - dicendosi fiducioso che Londra sarà in grado di trovare una soluzione per non isolarsi e mantenere un legame con il mercato unico. "Noi continuiamo a investire in Inghilterra e riteniamo che Brexit non porterà a una rottura del mercato comune europeo", ha detto il vicepresidente esecutivo e amministratore delegato del colosso italiano delle gomme. "Abbiamo due terzi della nostra produzione destinata all'esportazione globale e consideriamo questa fabbrica strategica. Abbiamo fiducia che il buonsenso alla fine prevarrà", ha concluso.