Toyota offre gratis tecnologia per auto elettrificate

Il gruppo giapponese Toyota ha annunciato di essere pronto a concedere gratuitamente sino al 2030 l'utilizzo dei propri brevetti relativi alla tecnologia ibrida e all'alimentazione plug-in (Phev) ed elettrica (EV) ai Costruttori che ne facciano richiesta. L'iniziativa punta a promuovere "la diffusione dei veicoli elettrificati e, quindi, ad aiutare i governi, i costruttori di veicoli e la società a raggiungere gli obiettivi collegati ai cambiamenti climatici". Si tratta di conoscenze accumulate in oltre 20 anni di studi e sviluppi della tecnologia ibrida e che riguardano oltre 23.740 brevetti.



La multinazionale nipponica si impegna, inoltre, a fornire supporto tecnico per aiutare i produttori di veicoli che utilizzeranno sue soluzioni proprietarie (propulsori, batterie, power unit e sistemi di controllo) a raggiungere i propri obiettivi di performance tramite l'elettrificazione dei veicoli.



Non è la prima volta che Toyota è protagonista di un'iniziativa del genere. Nel 2015, infatti, il colosso del Paese del Sol Levante aveva concesso in libero utilizzo 5.680 licenze relative alla tecnologia dell'idrogeno e dei veicoli Fuel Cell, con lo scopo di agevolarne la diffusione.



Shigeki Terashi, membro del Board e vice presidente esecutivo di Toyota Motor Corporation, ha sottolineato: "Se il numero dei veicoli elettrificati accelerasse significativamente nei prossimi 10 anni questi diverrebbero lo standard e speriamo di giocare un ruolo nel sostenere il processo".