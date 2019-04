PSA chiude trimestre con maggior crescita di mercato Italia

Il mese di marzo chiude un primo trimestre molto positivo per PSA Italia in cui il gruppo realizza la crescita di quota più forte del mercato. Nel terzo mese dell'anno, il gruppo ha immatricolato in Italia 34.915 vetture e veicoli commerciali dei marchi Citroën, DS Automobiles, Opel e Peugeot, pari ad una quota di mercato del 16,6%, guadagnando oltre un punto percentuale rispetto all'analogo mese del 2018.



Nel mese di marzo tutti i brand hanno una quota di mercato in crescita, a dimostrazione di una gestione commerciale armoniosa e profittevole.



La performance complessiva del gruppo nel primo trimestre registra 101.075 immatricolazioni pari ad una quota di mercato del 17,36% con un incremento di 1,4 punti rispetto al primo trimestre 2018 (15,94%). L'incremento è il maggiore sul mercato italiano tra i gruppi automobilistici e rafforza il secondo posto in Italia in termini di quota.



Nei primi tre mesi dell'anno, l'immatricolato complessivo del Gruppo aumenta del 2,5% in controtendenza rispetto al mercato che registra un -5,8%. Buone le performance anche nel mercato dei veicoli commerciali con 8.814 immatricolazioni nel primo trimestre ed una quota del 19,6%, che consente a Groupe PSA Italia di consolidare il secondo posto in termini di quota di mercato. Da segnalare i positivi risultati dei van compatti Citroën Berlingo, Opel Combo e Peugeot Partner, recenti vincitori del premio 'International Van Of the Year', che complessivamente incidono per il 35,2% sul totale dei veicoli commerciali del gruppo.



Le auto che più hanno contribuito al successo del Gruppo nel trimestre sono state: Citroën C3 (con oltre 13.200 immatricolazioni e terzo modello più venduto in Italia) e la gamma dei suv che, grazie ad un'ampia offerta per dimensioni e prestazioni, rappresenta oltre il 42,8% del mix di vendite (21.950 immatricolazioni).