Garage Italia e Michelin partner per 3 anni

Michelin e Garage Italia collaboreranno per tre anni. Tra i progetti allo studio il primo, si legge in una nota, "si focalizzerà sul tema dell'economia circolare, in particolare sul re-use, uno dei punti cardine della strategia del gruppo francese e del nuovo progetto ICON-E dell'hub creativo fondato da Lapo Elkann che si fonda sulla valorizzazione di modelli che hanno lasciato il segno nella storia dell'automobile". Garage Italia individua e seleziona modelli di auto iconici che saranno disponibili in edizione limitata, personalizzabile e ricaricabile: la prima è una Spiaggina ICON-E.