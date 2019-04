Brembo: inaugurato nuovo polo produttivo a Nanchino

Un polo integrato per la produzione di pinze freno e fuselli in alluminio destinato a servire le grandi case automobilistiche europee, asiatiche e americane che producono in Cina ma anche i produttori locali di auto elettriche come Nio, la 'Tesla cinese'. Brembo consolida la propria presenza in Cina e inaugura un nuovo stabilimento a Nanchino, capitale della provincia dello Jangsu, nella parte orientale del Paese.

Cento milioni di euro l'investimento per il nuovo plant - il terzo della multinazionale dei freni sul territorio cinese - che impiega oltre 450 persone su 67 linee produttive e ha la capacità di 'sfornare' oltre due milioni di pezzi l'anno.

Realizzato secondo i criteri tecnologici più avanzati dell’Industria 4.0 e seguendo i dettami ambientali del Carbon Disclosure Project, la fabbrica integra fonderia e linee produttive per arrivare dalla materia prima alla spedizione del prodotto finito, il tutto su una superficie di oltre 100 mila metri quadrati (40 mila coperti).

"L'inaugurazione di oggi consolida la presenza di Brembo in una delle aree geografiche più strategiche per la nostra crescita e sviluppo" ha spiegato il presidente e azionista di riferimento di Brembo Alberto Bombassei, prevedendo che "da qui a 5 anni la Cina diventerà primo mercato" del gruppo. "Per essere più vicini ai produttori cinesi abbiamo già aperto un centro di ricerca e sviluppo a Nanchino, che è destinato a ingrandirsi" ha aggiunto il vicepresidente esecutivo della società, Matteo Tiraboschi. "L'apertura del nuovo stabilimento Brembo arriva in un momento di ottime relazioni tra l'Italia e la Cina ed è in linea con gli accordi economici siglati durante la visita del presidente Xi Jinping a Roma" ha sottolineato il sottosegretario allo Sviluppo Economico Michele Geraci, che ha partecipato al taglio del nastro insieme, tra gli altri, all'ambasciatore italiano a Pechino Ettore Francesco Sequi, al vice ministro della Scienza e della Tecnologia cinese Xu Nanping e al sindaco di Nachino Lan Shaomin. Brembo dal 2001 è presente in Cina, dove attualmente opera nel Paese con quattro diverse società. Il polo inaugurato oggi a Nanchino sorge a due passi da quello aperto nel 2012 che produce dischi freno. Nel 2018 il fatturato di Brembo in Cina ha sfiorato i 302 milioni di euro, in crescita del 12%. A livello globale il gruppo ha chiuso l'anno con ricavi record a oltre 2,6 miliardi, in salita del 7,2% rispetto al 2017.

Alberto Bombassei, presidente e azionista di riferimento di Brembo con il 53%, non esclude "operazioni di acquisizione o fusione" anche "a costo di sacrificare il controllo assoluto" della società " ma "senza rinunciare al controllo gestionale". Lo ha detto incontrando i giornalisti prima dell'inaugurazione del nuovo stabilimento produttivo a Nanchino, il terzo di Brembo in Cina. "Crescere è nel Dna di Brembo. In questi anno lo abbiamo fatto aprendo i nostri stabilimenti nei vari mercati. Oggi, oltre a quello, dobbiamo riuscire a 'irrobustirci' ha detto Bombassei, che ha anche confermato l'interesse avuto dal gruppo per Magneti Marelli, venduta a ottobre da Fca alla società di automotive giapponese Calsonic Kansei per 6,2 miliardi di euro.

"Sfuggita una 'bella donna' non vogliamo rimanere single, continuiamo cercare un altro tentativo di acquisizione", ha detto Bombassei con una battuta. Dunque "non escludiamo operazioni di acquisizione o di fusione anche a costo di sacrificare il controllo assoluto, scendendo sotto al 50%, ma senza rinunciare al controllo di gestione", ha concluso.